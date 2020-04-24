أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من ماي المقبل بدون جمهور بعد تأخير عن موعده الأصلي دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فيفري الماضي لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقا تأجلت بسبب الأزمة الصحية بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.

وتمشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور.

وسيخوض كل فريق 27 جولة وليس 38 جولة كما كان مقررا في حين سيهبط فريق الذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضا.

وفي حالة ثبوت إصابة لاعب أو عضو من الطاقم الفني لأي فريق بالفيروس فإن هذا الفريق لن يخوض المباراة التالية قبل أسبوعين على أقل تقدير.

ومع تحسن الأوضاع قالت الرابطة يوم الاثنين الماضي إنه سيكون بوسع الفرق خوض مباريات تدريبية ودية في مواجهة بعضها البعض.