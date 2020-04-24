فاجأ الممثلان نبيل عسلي و نسيم حدوش، الذين اشتهرا ببطولة "دقيوس و مقيوس"، جمهورهما بأن الموسم الثالث من السلسلة الفكاهية لن يبث خلال رمضان الحالي على قناة "الشروق" بسبب ما وصفاه بـ "المنع من جهات مجهولة".

بث الممثلان نبيل عسلي و نسيم حدوش، أمس، فيديو وجد متابعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفا عن تعرض سلسلتهما الفكاهية "دقيوس و مقيوس" للمنع من البث خلال رمضان على قناة "الشروق تي في".

و شرح عسلي و حدوش محتوى الموسم الثالث من السلسلة الفكاهية التي صورت حلقاتها العشرين بتونس، فقد حولت حسبهما إلى "مسلسل حقيقي شارك فيه عشرات الفنانين و حمل الكثير من الحركة و الإثارة، أي أن السلسلة عرفت هذه السنة تطويرا كبيرا خاصة و أن مخرجها التركي اشتهر بالوقوف على الكثير من الأعمال الناجحة".

و كشف نبيل عسلي بأنه و زميله حدوش "صدمنا بإبلاغنا بأن قرارا صدر بمنع السلسلة من البث لأسباب نجهلها"، قبل أن يضيف "لا نعلم حتى الجهة أو المؤسسة التي أصدرت قرار المنع".

و أردف عسلي، بكثير من الحسرة، قائلا "ربما هي مؤامرة من بعض المنافسين الذين يكونون قد أعطوا صورة خاطئة عن محتوى السلسلة، فالبعض يقول بأن السبب هو تعرضنا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و هذا غير صحيح تماما لأن سيناريو السلسلة كتب قبل 6 أشهر، أي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية و بالتالي قبل أن ينتخب عبد المجيد تبون رئيسا". ثم تساءل : "كيف يمنعون عملا لم يشاهدوا حلقاته أصلا؟".

و طالب عسلي الجهة التي اتخذت قرار المنع بأن "تعلن عن نفسها حتى يتسنى سؤالها و شرح موقفنا إليها"، و وجه نداء للسلطات من أجل الترخيص للسلسلة بالبت "حتى يتسنى لنا التخفيف على جمهورنا بعض عناء الحجر الصحي في رمضان بتمكينه من شيئ من الفكاهة"، قبل أن يؤكد "لا علاقة لنا بكل ما قيل، لأننا نمارس الفن و لا نخوض في السياسة".









