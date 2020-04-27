احتلت دبي المركز الثاني عالمياً على قائمة ”أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020”، حسب دراسة أمريكية حديثة. وأفادت صحيفة (البيان الاقتصادي) أمس، نقلا عن دراسة أصدرتها مجلة ”سي.ئي.أو وورلد” الأمريكية شملت 60 مدينة حول العالم بأن دبي حصلت على 85,7 درجة من إجمالي 100 درجة، فيما نالت سان فرانسيسكو المركز الأول بعد حصولها على 85,9 درجة. واستندت المجلة في ترتيب المدن إلى سبعة معايير وعوامل تصنيفية مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين من المعايير، تتعلق أولاها بالمعايير والعوامل المتعلقة بالعمل نفسه، والتي تتضمن خمسة معايير هي متوسط سرعة الأنترنت في كل مدينة، ونسبة مقاهي الأنترنت المتوفرة بالنسبة لعدد السكان في كل مدينة، ووفرة الخيارات المتاحة لتوصيل الطعام إلى المنازل، ونسبة الأماكن المتاحة للعمل المشترك إلى عدد السكان في كل مدينة، وأخيراً توافر الوظائف التي تتيح للموظفين خيارات العمل عن بُعد.