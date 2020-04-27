أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أمس، أن ”نيوزيلندا أوقفت التفشي واسع النطاق وغير المحدد لوباء كوفيد-19 في المجتمع”، مشيرة إلى أن بلادها ”تجنبت الأسوأ” في الوباء، وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وقالت: ”لا يوجد أي عملية تفش واسعة النطاق وغير مكتشفة في نيوزيلندا، لقد ربحنا تلك المعركة. ولكن يجب أن نظل يقظين إذا أردنا المحافظة على ذلك”. كما أشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى أنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق الصارمة مساء الإثنين، لكنها شددت على ضرورة أن تظل البلاد ”متيقظة”.