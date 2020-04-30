تلقى الدولي الجزائري والظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال، الضوء الأخضر من طرف الطبيب الذي أجرى له عملية على جراحية على مستوى الغضروف، لاستئناف التدريبات، حسبما كشفت عنه صحيفة "نيس ماتان" اليوم الخميس.

واستعاد عطال عافيته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال هذا الموسم، حيث كان بإمكانه استئناف المنافسة مع فريقه لولا تفشي جائحة كورونا، التي أدت إلى التوقيف النهائي للبطولة الفرنسية.

وسينتظر عطال أربعة أو خمسة أشهر أخرى للعودة للمنافسة بسبب توقف البطولة.

وتم إلغاء البطولة الفرنسية بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث تعد فرنسا رابع بلد أوروبي من حيث عدد الوفيات بعد كل من ايطاليا وبريطانيا واسبانيا، بأكثر من 24 ألف حالة وفاة.