نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) مساء الأحد، بيانا على موقعه الالكتروني نفى فيه كل الأنباء الوهمية التي تم نشرها و المتعلقة بملف المدرب الوطني السابق لوكاس ألكاراز.

وأوضح (الفاف) أن القرارات الصادرة عن لجنة وضعية اللاعب للفيفا بتاريخ 24/09/2019 والمخطرة بتاريخ 04/11/2019 بخصوص المدرب الوطني السابق ونائبيه ليست نهائية أو إلزامية.

كما قال أن هذه القرارات هي موضوع استئناف لا يزال قيد النظر أمام هيئة محكمة التحكيم الرياضي في لوزان ، التي لم تصدر قرارها بعد.