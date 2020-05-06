أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء على موقعه على الانترنت، أنه قرر عدم الاحتفاظ باللاعب الدولي الجزائري، آدم وناس، الذي سيعود إلى فريقه الأصلي نابولي في نهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان بطل إفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري قد التحق بنيس قادما من نابولي الايطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء, في نهاية الميركاتو الصيفي السابق.

ولعب صاحب الـ23 ربيعا مع نيس 16 مباراة في البطولة و3 في الكأس، قدم خلالها أربع تمريرات حاسمة وسجل أربعة أهداف منها واحد رائع أمام ليون في ثمن نهائي كأس فرنسا.

وابتعد اللاعب السابق لنادي بوردو الفرنسي عن الميادين بين شهري سبتمبر وديسمبر الفارطين بسبب إصابة في الركبة، كما تعرض لعدة إصابات أخرى أثرت على تجربته مع نيس، إضافة إلى طرده بطريقة تافهة أمام ليون خلال الجولة الـ22 من البطولة الفرنسية.

ويعتبر وناس ثالث لاعب تقرر إدارة نادي الجنوب الفرنسي عدم الاحتفاظ به في نهاية الموسم بعد الثنائي رضا دورميسي - موسى واغي.