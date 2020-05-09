ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من المحتجين خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان (بوندستاغ) في العاصمة برلين، اليوم السبت.

وبحسب مشاهدات مصور صحفي لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، احتج متظاهرون، وبينهم مروجون لنظرية المؤامرة، على القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وكان منظمو المظاهرة أخطروا السلطات بتنظيمها. ولم تفصح الشرطة عن عدد المعتقلين.

وبحسب بيانات متحدثة باسم الشرطة في برلين، نوهت السلطات للمتظاهرين عبر مكبرات صوت بأنه لا يجب أن يتجاوز عدد المشاركين في المظاهرة 50 شخصا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة بدأت بعد ذلك في اعتقال المتجاوزين.

وفي مدينة فرانكفورت تظاهر أكثر من 500 شخص اليوم احتجاجا على قيود كورونا وذلك على الرغم من إجراءات التخفيف الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا. وجاب المتظاهرون قلب المدينة حاملين لافتات ورددوا عبارات " اخلعوا الكمامة" و"انضموا" و"مقاومة".