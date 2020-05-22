دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الفلسطينيين يوم الجمعة إلى مواصلة النضال ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها "غدة سرطانية" يتعين التصدي لها إلى حين تحرير الأرض الفلسطينية بأجمعها، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال خامنئي في خطبة على الإنترنت "توصيتي الأساس هي استمرار النضال".

وأضاف "النضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة إسلامية واجبة... الكيان الصهيوني زائدة قاتلة وضرر محض لهذه المنطقة وهو زائل لا محالة".

ومضى قائلا "العالم اليوم يحصي عدد المصابين بكورونا واحدا واحدا في أرجاء العالم، ولكن لم يسأل أحد من هو الفاعل والمسؤول عن مئات الآلاف من الشهداء والأسرى والمفقودين في البلدان التي أشعلت فيها أمريكا وأوروبا نيران الحروب؟".

وتابع "جائحة الكورونا اليوم واقع لا شك فيه، وكل إنسان ذي شعور يرى أن من الواجب مكافحته. وجائحة الصهيونية القديمة سوف لا تبقى دون شك وسيُقضى عليها من هذه المنطقة".