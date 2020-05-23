أجرى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي، الياس الفخفاخ، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال هذه المحادثة، تبادل المسؤولان التهاني بمناسبة عيد الفطر، وكذا "تمنياتهما بالرقي والازدهار للشعبين الجزائري والتونسي الشقيقين فضلا عن ذلك, ناقش المسؤولان "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، كما "تبادلا تقديراتهما للوضع الصحي, في مكافحة جائحة كورونا فيروس (كوفيد 19) في البلدين".