أصيب، الفنان الكوميدي والمسرحي حكيم دكار، بفيروس كورونا، حيث يخضع حاليا للعلاج وللحجر في إحدى المؤسسات الاستشفائية بقسنطينة، وهذا بعد أن أثبتت التحاليل التي أجراها ايجابيتها وإصابته بالفيروس.

ويذكر أن الفنان حكيم دكار، عضو المجلس البلدي لقسنطينة وبطل مسلسل جحا ومونولوج "خباط كراعو"، كان قد شارك في حملة تحسيس ووقاية لتجنب العدوى بكوفيد19 مع مجموعة من ممثلي المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني منذ اسابيع، كما قدم سلسلة فكاهية بعنوان "زوج في حصلة" خلال الشهر الكريم، والتي تناول فيها موضوع مغتربين في الحجر الصحي داخل فندق الحسين بقسنطينة، قبل أن تؤكد إصابته.