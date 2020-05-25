سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 197 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة، فيما تماثل 169 مريض للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1093

الجزائر: 954

وهران: 541

سطيف: 530

قسنطينة: 418

عين الدفلى: 389

تيبازة: 322

تلمسان: 256

بجاية: 252

ورقلة: 223

برج بوعريريج: 222

المدية: 192

عنابة: 183

أم البواقي: 169

تيارت: 162

تيزي وزو: 147

باتنة: 143

الجلفة: 137

بشار: 135

المسيلة: 134

مـعـسـكـر: 130

خنشلة: 127

سكيكدة: 124

بسكرة: 121

بومرداس: 119

أدرار: 109

عين تموشنت: 97

غرداية: 93

البويرة: 78

تيسمسيلت: 77

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

الوادي: 72

الأغواط: 68

تبسة: 65

مستغانم: 63

سوق أهراس: 58

قالمة: 57

جيجل: 57

ميلة: 53

نعامة: 52

غليزان: 44

الطارف: 29

البيض: 28

تندوف: 14

سعيدة: 8

إليزي: 5

تمنراست: 5