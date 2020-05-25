توزيع عدد الإصابات حسب الولايات
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 197 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة، فيما تماثل 169 مريض للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1093
الجزائر: 954
وهران: 541
سطيف: 530
قسنطينة: 418
عين الدفلى: 389
تيبازة: 322
تلمسان: 256
بجاية: 252
ورقلة: 223
برج بوعريريج: 222
المدية: 192
عنابة: 183
أم البواقي: 169
تيارت: 162
تيزي وزو: 147
باتنة: 143
الجلفة: 137
بشار: 135
المسيلة: 134
مـعـسـكـر: 130
خنشلة: 127
سكيكدة: 124
بسكرة: 121
بومرداس: 119
أدرار: 109
عين تموشنت: 97
غرداية: 93
البويرة: 78
تيسمسيلت: 77
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
الوادي: 72
الأغواط: 68
تبسة: 65
مستغانم: 63
سوق أهراس: 58
قالمة: 57
جيجل: 57
ميلة: 53
نعامة: 52
غليزان: 44
الطارف: 29
البيض: 28
تندوف: 14
سعيدة: 8
إليزي: 5
تمنراست: 5