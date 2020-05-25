توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
25 مايو 2020 () - س.أ
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سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 197 حالة إصابة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة، فيما تماثل 169 مريض للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. 

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالتالي:

 

البليدة: 1093

 

الجزائر: 954

 

وهران: 541

 

سطيف: 530

 

قسنطينة: 418

 

عين الدفلى: 389

 

تيبازة: 322

 

تلمسان: 256

 

بجاية: 252

 

ورقلة: 223

 

برج بوعريريج: 222

 

المدية: 192

 

عنابة: 183

 

أم البواقي: 169

 

تيارت: 162

 

تيزي وزو: 147

 

باتنة: 143

 

الجلفة: 137

 

بشار: 135

 

المسيلة: 134

 

مـعـسـكـر: 130

 

خنشلة: 127

 

سكيكدة: 124

 

بسكرة: 121

 

بومرداس: 119

 

أدرار: 109

 

عين تموشنت: 97

 

غرداية: 93

 

البويرة: 78

 

تيسمسيلت: 77

 

سيدي بلعباس: 76

 

الشلف: 72

 

الوادي: 72

 

الأغواط: 68

 

تبسة: 65

 

مستغانم: 63

 

سوق أهراس: 58

 

قالمة: 57

 

جيجل: 57

 

ميلة: 53

 

نعامة: 52

 

غليزان: 44

 

الطارف: 29

 

البيض: 28

 

تندوف: 14

 

سعيدة: 8

 

إليزي: 5

 

تمنراست: 5

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197 إصابة جديدة، 169 حالة شفاء و 9 وفيات
كلمات دلالية:
كورونا

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