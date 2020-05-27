أصدرت محكمة عين تموشنت، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية الناشط هشام صحراوي.

وتم الحكم على المعني بسنة حبس منها 6 أشهر نافذة وأخرى غير نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، حيث من المنتظر أن يغادر السجن في 24 أوت المقبل بعد استنفاذ مدة عقوبته، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

للتذكير تم إيداع صحراوي الحبس المؤقت في 26 فيفري الماضي، وخلال جلسة المحاكمة الأربعاء الماضي التمست النيابة 9 سنوات حبسا في حقه.

وتوبع المعني بتهم إهانة هيئة نظامية، الإساءة لرئيس الجمهورية واستعمال جراح المأساة الوطنية قصد المساس بمؤسسات الجمهورية.