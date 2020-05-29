طالبت الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين، اليوم الجمعة، بعودة النشاطات الاقتصاديّة والسماح بفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار الفيروس والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني.

في المقابل دعت الجمعية في نفس البيان إلى ضرورة عودة النشاطات الاقتصاديّة والسماح بفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات للتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات، مضيفة أن عودة النشاطات الاقتصاديّة لا يتعارض مع إجراءات الحجر ولا مع الالتزام بشروط الوقاية.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الخميس عن تمديد الإجراءات المتخذة في إطار الحجر الصحي إلى غاية 13 جوان المقبل باستثناء أربع ولايات هي سعيدة، إليزي، تندوف وتمنراست.