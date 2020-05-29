أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الجمعة أن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها "تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة" و ذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي إلى غاية 13 جوان القادم.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع الفايسبوك أنه "إثر تمديد العمل وفق نظام الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوم إضافية التي أقرها الوزير الأول عبر أغلب ولايات الوطن قصد التصدي لجائحة كورونا (كوفيد19) ابتداء من يوم 30 ماي إلى غاية 13 جوان القادم من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة صباحا من اليوم الموالي, ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطنات ومواطني على مستوى إقليم ولاية الجزائر أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما".

وأشار ذات المصدر أن "جميع الأشخاص و السلطات والهيئات العمومية و الخاصة الحاصلة على تراخيص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية التابعة لها من 15 إلى 31 ماي 2020 ، دون سواها، أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة".

وأضاف البيان أن والي ولاية الجزائر "يهيب بكافة قاطني العاصمة و وافديها بضرورة الاحترام الصارم لجميع التدابير الاحترازية والوقائية التي تمليها السلطة الصحية لاسيما ارتداء الكمامات الواقية و احترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي من أجل التصدي لهذا الوباء حفاظا على الصحة العمومية".