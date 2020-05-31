أكد مدرب وفاق سطیف نبیل الكوكي أن النادي حقق نتائجه الفنیة بفضل الوجه الطیب في الأداء الفردي والجماعي وبشھادة جمیع المختصین والفنیین الذین أشادوا بالمجھود الكبیر خاصة النسق التصاعدي في الأداء وأشار إلى كون الوفاق عوقب بإیعاز من آخرین والوفاق یفوز ویقنع ویمتع.

وجدد الكوكي في حدیثه لإذاعة سطیف ثقته في العدالة الجزائریة والھیئات الكرویة في قضیة التسجیل الصوتي المسرب والمنسوب للمدیر العام لشركة وفاق سطیف فھد حلفایة مركزا على تاریخ الوفاق الذي شرف الجزائر وأكد على الاستعداد لإعادة اللقاءات والإثبات لكل الذین أقلقھم الفریق خاصة وأنه لم یسمع من ذي قبل أي حدیث لا بالتصریح ولا بالتلمیح حول ترتیب المباریات من المدیر العام، یؤكد الكوكي، وذھب نبیل الكوكي إلى حد بعید حینما أوضح عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من سطیف بأن الوفاق من المفروض أن یكون في المركز الأول وتمنى استئناف البطولة للعمل على التتویج بالثنائیة الكأس والبطولة.

وبخصوص تمدید العقد لموسم آخر، أكد الكوكي، أنه وعلى الرغم من العروض التي تلقاھا یفضل الاستمرار في الوفاق بالنظر إلى ظروف العمل المریحة والدعم الذي یلقاه من الجمیع خاصة وأن الوفاق فریق كبیر وعالمي قادر على حصد الألقاب.

والرھان في البدایة على استئناف الموسم بعیدا عن اعتبارات الأموال مؤكدا أن برنامج التدریب الفردي للاعبین یجري في ظروف عادیة ما یؤكد الوعي الكامل بضرورة التتویج وھو ما جعل الكوتش یشكر رفاق بوالصوف على الانضباط والالتزام وأكد أن قضیة المستحقات تحل بالتراضي .