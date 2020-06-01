أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوم عفو لتنظيم وتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين عن طريق إتاحة الفرصة لهم بالعمل في بعض القطاعات. مضمون العفو وشروطه ومن يمكن أن يستفيد منه ومعلومات أوفى أخرى في هذا المقال التفصيلي.



بعد انتهاء المدة وحصول المهاجر على عقد عمل يمكن تحويل تصريح الإقامة المؤقت لتصريح عمل بمدة أطول زمنياً. جاء العفو في إطار مراسيم أخرى تهدف لتنشيط الاقتصاد الإيطالي.



رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال إن الامر يتعلق بـ "المبادئ". في حين قالت وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا أن المرسوم يرمي إلى إنهاء العمل غير القانوني، إنهاء شروط العمل المجحفة بحق العمال وإعادة الحقوق والكرامة لهم. الوزيرة أمضت ردحاً من مشوارها المهني كنقابية مدافعة عن حقوق العمال، وقد عملت وهي في عمر الخامسة عشرة في الحقول بجنوب إيطاليا. كتبت على تويتر أنها "بكت" بعد إصدار العفو، وقالت "العفو يظهر أن الدولة أقوى من المافيا والعمل بالسخرة".