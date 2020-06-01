أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين عن وفاة أربعة أشخاص بمرض وباء إيبولا الفتاك.

وسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد حوالى 600 كيلومتر شمال العاصمة كينشاسا. ويربط بين المدينتين نهر الكونغو ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعاً.



وأضاف الوزير أن "المعهد الوطني لأبحاث الطب الحيوي أكد أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا.

وتابع "سنرسل إليهم بسرعة كبيرة اللقاح والأدوية أيضاً"، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه إلى المكان نهاية الأسبوع.