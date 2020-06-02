نصب وزير المالية, عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء السيد براهيم جمال كسالي بصفته أمينا عاما لوزارة المالية خلفا للسيد ميلود بوطبة الذي توفي شهر أفريل المنصرم، حسبما افاد بيان لوزارة المالية.



و خلال اشرافه على حفل التنصيب الذي نظم بمقر الوزارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات و الاستشراف, بشير مصيطفى و اطارات سامين بالوزارة أشاد السيد راوية بخصال الفقيد ميلود بوطبة الذي شغل منصب امين عام طيلة 14 سنة".



بهذه المناسبة, أضاف البيان, دعا الوزير الأمين العام الجديد "لمواصلة العمل المنجز في سبيل عصرنة القطاع".



و ختم ذات المصدر ان السيد راوية دعا إلى "استكمال المشاريع التي تم اطلاقها في هذا المجال و رصد كافة الموارد المتاحة لجعل الوزارة اداة لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية".