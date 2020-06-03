أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الأربعاء، أنها قررت مساعدة "مرة أخرى" الأندية الجزائرية على تسديد ديونها اتجاه الاتحادية الدولية للعبة ( الفيفا).

وأوضحت الهيئة الاتحادية -عقب اجتماع أعضاء مكتبها الفدرالي عبر تقنية الفيديو: " أن المكتب الفدرالي، قرر مساعدة مرة أخرى الأندية الجزائرية المُدانة اتجاه الاتحادية الدولية لكرة القدم، مع تعهد هؤلاء بتعويض خزينة الاتحادية، من حصتها من عائدات المشاركة في المنافسات الإفريقية وحقوق البث التلفزيوني".

وفي هذا الإطار، قرر المكتب الفدرالي، منع، - من خلال الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات-، اي نادي من انتداب لاعبين أجانب، ما لم تسو وضعيتهم المالية إزاء لاعبيهم الأجانب.

وبالعودة إلى الأرقام الأخيرة، أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن "وضعية ديون أندية الرابطة الأولى والثانية، لم تتغيّر، منذ بدء تفشي فيروس وباء كورونا، أي أكثر من 217 مليون دينار بالنسبة لأندية الرابطة الأولى و523 مليون دينار لأندية الرابطة الثانية".