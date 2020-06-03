أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، أن رفع الحجر الصحي، الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وحرص الوزير الاول، عقب عرض قدمة وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات خلال اجتماع الحكومة عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، على التذكير بـ"توجيهات رئيس الجمهورية، التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية".

وتناول العرض الذي قدمه وزير الصحة تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة.