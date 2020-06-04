هاجم رئيس حركة مجتمع السلم أطرافا -لم يسمها- اتهمت الحزب بالسعي إلى السلطة من خلال تقديم الآراء حول مسودة تعديل الدستور.

وقال مقري في تغريدة على موقع تويتر "حين نعرض آراءنا بخصوص الدستور يتهمنا البعض أننا نسعى للسلطة، كأنّ أسيادهم يسعون بين الصفا والمروة!".

وأضاف مقري "وهل تؤسس الأحزاب لتحسين الواجهات؟ نعم نحن نسعى للسلطة! بالمنافسة النزيهة لا غير، لنخدم بلدنا، مع الخيرين، أفضل مما خدمه أسيادهم، بل لإنقاذ بلدنا من فساد وفشل بعض أسيادهم".