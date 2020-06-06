ارتفع الإجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 10050 حالة، لتتخطى رقم الـ 10 الآف بعد تسجيلها 115 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

فيما سجلت 8 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 698 حالة. كما تم تسجيل 178 حالة شفاء جديدة.

وأوضح الدكتور الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10050 حالة، أي ما يمثل نسبة 23 حالة لكل 100 ألف ساكن, فيما بلغ إجمالي الوفيات 698 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6631 مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من سطيف (حالتان) و حالة واحدة بكل من بومرداس وبشار وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة وقسنطينة و تيبازة.

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 23 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 19406 وتشمل 8715 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10691 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 24 مريضا حاليا في العناية المركزة.