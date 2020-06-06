حطت اليوم السبت بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار دبي الدولي بالإمارات العربية المتحدة وعلى متنها 266 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بهذا البلد بسبب غلق الأجواء أمام حركة الطيران الدولية منذ مارس الماضي اثر تفشي جائحة كورونا،حسب ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات و المنشآت المطارية، طاهر علاش.

و أوضح علاش في تصريح أن "الرحلة(AH 4063 ) حطت على أرضية مطار هواري بومدين الدولي اليوم السبت في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا وعلى متنها 266 راكبا"، مبرزا أن الرحلة عرفت بعض التأخر في الإقلاع نظرا لتنفيذ الإجراءات الصحية اللازمة.

و كانت الطائرة، و هي من نوع ارباص A330 -202، قد أقلعت من مطار دبي الدولي في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا, حيث أكد علاش أن المسافرين خضعوا لكافة إجراءات الوقاية والفحص لدى نزولهم بالمطار.

و كانت الجوية الجزائرية قد قامت السبت الماضي بإجلاء نحو 600 مسافر جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس قبل تنظيم رحلة أخرى من مطار الدار البيضاء بالمغرب الأحد الماضي و على متنها 229 مسافرا جزائريا.

و في 27 ماي، تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في العاصمة البريطانية لندن.

و تندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي, طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة إجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

و تشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

و بهذا تكون الجزائر قد تمكنت من إجلاء أكثر من 9.000 رعية منذ بداية الأزمة الصحية.