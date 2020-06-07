أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قوات الحرس الوطني ببدء عملية الانسحاب من العاصمة واشنطن بعد تراجع حدة الاحتجاجات إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال ترامب، إن الأمر الآن تحت السيطرة بالكامل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقوات الحرس الوطني يمكنهم العودة إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، هاجم ترامب، عمدة العاصمة واشنطن، موريل باوزر، بعد أن طالبت بسحب جميع القوات العسكرية وغيرها من سلطات تطبيق القانون الفيدرالية "غير العادية" من المدينة.