أفاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، إن الإمارات تؤيد مبادرة السلام المصرية الجديدة من أجل ليبيا كخطوة في اتجاه وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي.

وتدعم كل من الإمارات ومصر وروسيا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي عانت من سلسلة تراجعات مفاجئة الأسبوع الماضي.

وقال أنور قرقاش،"مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزّخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي. لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي".

ولا توجد سلطة مركزية مستقرة في ليبيا منذ قيام معارضين مسلحين مدعومين من حلف شمال الأطلسي بإسقاط معمر القذافي عام 2011، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

وتتمركز حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، في غرب البلاد.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت مبادرة جديدة من أجل ليبيا تقترح تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقفا لإطلاق النار اعتبارا من اليوم الاثنين.

وفي سلسلة من الانتصارات السريعة، استعادت حكومة الوفاق الوطني فجأة وبدعم تركي السيطرة على الجزء الأكبر من شمال غرب ليبيا، لتجهض محاولة حفتر لتوحيد البلاد بالقوة.

وتقول لجنة من خبراء بالأمم المتحدة إن الإمارات زودت حفتر بأسلحة ومرتزقة.

وبينما كان يقف إلى جانب السيسي في مؤتمر صحفي في القاهرة، وافق حفتر على المبادرة السياسية التي يقول محللون إنها قد تقوض نفوذه في شرق البلاد وتعكس نفاد صبر مؤيديه في الخارج.

وقال قرقاش إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل استمرار القتال، موضحا أن هناك حاجة لحل سياسي شامل "جامع للأطراف الليبية".

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في تغريدة على "تويتر"، أمس الأحد، إن "خطة مصر مشجعة".