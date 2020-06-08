قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء لا يتفق مع الرأي القائل إن بريطانيا بلد عنصري لكنه يقر بأن ثمة أشياء كثيرة يتعين القيام بها للتصدي لحالات التحيز والعنصرية.

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين أن "رئيس الوزراء لا يشكك في وجود تحيز وعنصرية لكنه لا يتفق مع فكرة أن بريطانيا بلد عنصري". مؤكدا بالقول " حققنا تقدما كبيرا جدا في هذا الصدد لكن هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها".

وأضاف قائلا "رئيس الوزراء ملتزم كليا بمواصلة الجهود للقضاء على العنصرية والتحيز".

وتشهد بريطانيا منذ أيام احتجاجات شعبية على غرار عواصم عالمية في إطار موجة تنديدات بمقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

و أسقط متظاهرون تابعون لحركة (حياة السود مهمة) أمس الأحد تمثالا لتاجر رقيق بارز في القرن الـ17 في مدينة بريستول جنوبي بريطانيا.