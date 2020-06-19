قرر الممثل المنحدر من ولاية برج بوعريريج عمر ثايري اعتزال ميدان التمثيل، حسب ما علم اليوم الجمعة من الفنان.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الفنان ثايري بأن قراره بشأن اعتزال التمثيل "شخصي" وكان يراوده منذ فترة، مردفا "لقد حان الوقت لترك الميدان والتكفل بأموري الشخصية والاهتمام بشؤون عائلتي الصغيرة".

وأضاف أن "فكرة اعتزال ميدان التمثيل راودتني كثيرا في الآونة الأخيرة وذلك لكوني أشعر أنني فرطت كثيرا في حياتي الشخصية وقد أصبحت قريبا من سن الخمسين وفني أصبح يؤثر على حياتي الشخصية وأريد التخلص من شخصية الفنان وأعود إلى حياتي البسيطة وسط عائلتي الصغيرة".

وأردف المعني "لم أندم على مشواري الفني الذي بدأته مبكرا وإني أتأسف إن كان خبر اعتزالي مفاجئا وصادما لمحبي فني".

وقد خلف قرار الممثل ثايري ترك ساحة التمثيل موجة تأسف كبيرة من قبل متتبعي الفنان وكذا أصدقائه في الوسط الفني حيث اعتبر الكثيرون اعتزاله "خسارة كبيرة" مطالبين إياه بالعدول عن هذا القرار.

جدير بالذكر أن عمر ثايري مارس فن التمثيل المسرحي منذ نعومة أظافره وشارك في عدة أعمال درامية وكوميدية كان آخرها مشاركته في مسلسل "عمارة الحاج لخضر 2" مع الممثل لخضر بوخرص.