أصدرت وزارة العدل، اليوم الخميس، بيانا بخصوص تصوير المتهم المحبوس أحمد أويحيى أثناء تشييع جنازة شقيقه العيفة، ردت فيه على تصريحات وزير الاتصال عمار بلحيمر الذي أكد أن إدارة السجون ملزمة بضمان كرامة وحقوق المحبوسين ضد كل مساس بما في ذلك المساس الإعلامي.

وجاء في بيان الوزارة "تداولت وسائل الإعلام ما ورد على لسان وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، من أن إدارة السجون ملزمة بضمان كرامة وحقوق المحبوسين، وكان ذلك بمناسبة تطرقه لبث لقطات تُبيّن المتهم المحبوس أحمد أويحيى مُقيّد اليدين أثناء تشييع جنازة شقيقه العيفة رحمه الله".

وأضاف البيان أنه "لا يختلف اثنان حول ما ورد في تصريحات السيد وزير الاتصال بخصوص مسؤولية إدارة السجون في ضمان كرامة وحقوق المحبوسين، إلا أن هذه المسؤولية تبدأ وتنتهي عند باب المؤسسة العقابية وهذا هو، بدون شك، المقصود من كلام السيد الناطق الرسمي للحكومة والذي يبدو أنه قد فُسر تفسيرا خاطئا".