أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، في بيان لها ،عن تواريخ إجراء الاختبارات الخاصة بمادة التربية البدنية، لكل من شهادة التعليم المتوسط والثانوي للمترشحين الأحرار .

وحسب بيان الوزارة الوزارة، فان اختبار التربية البدنية لمترشحي شهادة التعليم المتوسط لدورة 2020، سيتم خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر 2020، أما بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا،فان اختبار هذه المادة سيكون خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 30 سبتمبر 2020.