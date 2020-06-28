نشر رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون، رسالة تعزية اثر استشهاد عسكريين اثنين اثر انفجار لغم بولاية المدية.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "تضربُ مرة أخرى يد الغدر والإرهاب لتُزهق روحين طاهرتين من أشبال الأسود المغاوير،وهما في واجبٍ تجاه وطنهما المفدى.اللهم ارحم النقيب بن اسماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء واجعل مثواهما الجنة. تعازيّ الخالصة لعائلتي الشهيدين ولأسرة الجيش الوطني الشعبي. إنا لله وإنا إليه راجعون".