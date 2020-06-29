أصدر والي تيبازة عمر حاج موسى اليوم قرارين يتضمنان السماح باستئناف النقل ما بين المدن بالحافلات ورفع عدد المقاعد المسموح بها بالنسبة لسيارات الأجرة لمقعدين.

وأصدر الوالي قرار رقم 515 مؤرخ في 29 جوان 2020، يتضمن تعديل أحكام القرار رقم 468 المؤرخ في 15 جوان 2020 المتضمن الترخيص باستئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية، في إطار التدابير التكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار حماية الأشخاص والممتلكات وحفاظا على النظام العام، وتضمن القرار المعدل الترخيص باستئناف النقل بسيارات الأجرة الفردية بالنسبة لتحديد عدد المقاعد المسموح بنقلهم حيث تم رفع عدد الزبائن باثنين على الأكثر بدل مقعد واحد مع الإبقاء على الترخيص باستئناف هذا النشاط حصريا داخل إقليم الولاية، كما تضمن القرار الإبقاء على كل التدابير الوقائية التي تضمنها القرار الأول المتعلق بعودة نشاط النقل بسيارات الأجرة والعقوبات المترتبة عن مخالفة أحكامه.

كما أصدر الوالي عمر حاج موسى اليوم قرار ثانيا يحمل رقم 516 مؤرخ في 29 جوان 2020 يتضمن تعديل أحكام القرار رقم 506 المؤرخ في 25 جوان 2020 المتضمن الترخيص لاستئناف بعض النشاطات التجارية، الاقتصادية والاجتماعية، حيث رخص القرار باستئناف نشاط النقل الحضري وما بين المدن للمسافرين بالحافلات بدل الاقتصار على استئناف نشاط النقل الحضري بالحافلات فقط، مع الإبقاء على جميع التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمنها القرار الأول الخاص باستئناف هذا النوع من النشاطات.