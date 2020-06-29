سيجري الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم غد الثلاثاء زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، حسب بيان للوزارة الأولى.

وحسب نفس المصدر فإن الوزير الأول سيتفقد مشاريع مسجّلة في برنامج التنمية لهذه الولاية، التابعة لاسيما لقطاعات السكن، والفلاحة، والتربية الوطنية، والشؤون الدينية، وكذا البنى التحتية الـموجهة لتحسين الظروف الـمعيشية للمواطنين، لاسيما لفائدة مناطق الظل.

وأضاف نفس البيان أن جراد سيقوم بمعاينة تدابير وظروف التكفل الصحي بسكان هذه الولاية، في فترة هذه الجائحة.