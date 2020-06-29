أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، عن تمديد الحجر الجزئي، المفروض على 29 ولاية من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، إلى غاية 13 جويلية المقبل.

كما كشفت الوزارة في بيانها عن إبقاء رفع الحجر الصحي كليا عن الـ19 ولاية الأخرى.

وأوضح نفس البيان أنه توجد إمكانية لفرض حجر جزئي أو تام على بعض المناطق، الأحياء والبلديات حسب الوضعية الوبائية بقرار من الولاة.

الولايات المعنية برفع الحجر كليا هي: تمنراست، تندوف، إيليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.

الولايات المعنية بتطبيق الحجر الجزئي هي: بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الاغواط والوادي.