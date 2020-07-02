قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اشرافه على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة بقصر الشعب اليوم الخميس ، "إنه لا يخلوا من المغزى أن تعود احتفالية عيد الاستقلال لأول مرة منذ عقود إلى هذا المكان, قصر الشعب, وفي مناسبة تاريخية فاصلة في حياة الأمة، بعد مرحلة الانحراف التي أَبعدت الشعب عن حكامه، مما أدى إلى انتفاض الشعب في حراكه المبارك، بكل مكوناته وفئاته من أجل التغيير الجذري بمعية جيشه العتيد سليل جيش التحرير الوطني".

وذكر الرئيس إن اختيار المكان يعود "للحرص على ترجمة تلك الصور الرائعة للتلاحم العضوي بين الجيش والشعب وانصهارهما في بوتقة واحدة هي الأصل".