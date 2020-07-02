أكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التمييع وأنشطة الفصل، نصر الدين فتوحي، أن مكتسبات العمال "لن تتأثر بعملية ترشيد الإنفاق" الذي فرضته تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال فتوحي مطمئنا، على هامش حفل تكريم مجموعة من موظفي وإطارات المجمع البترولي الوطني نظم في مقر نشاط المصب، أن "بيئة العمل ومكتسبات العمال وعدد العمال والأجور تظل محفوظة".

وفي هذا الصدد أوضح أنه "بالنسبة لسوناطراك فإن نتائج سنة 2019 كانت مرضية"، مشيراً إلى أن "سنة 2020 ستكون بالفعل صعبة بالنسبة لشركات قطاع الطاقة".

وأثر انخفاض الأسعار والطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19 سلبا على عائدات سوناطراك التي أجرت تعديلات على الميزانيات من خلال القيام بتخفيضات "من أجل تحسين طريقتنا في أداء الأشياء وإعطاء الأولوية أكثر للتنمية" حسبما أشار إليه فتوحي.