بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 15070 حالة، منها 413 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

وسجلت ولاية وهران حصيلة قياسية بـ82 حالة جديدة، وهو أعلى عدد إصابات تسجله ولاية في 24 ساعة منذ بداية انتشار الفيروس.

كما تواصل ولاية سطيف تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات بـ60 حالة جديدة.

إجماليا، تبقى البليدة (1688) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1581) ثم سطيف (1410).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1688 (+23)

الجزائر: 1581 (+46)

سطيف: 1410 (+60)

وهران: 957 (+82)

قسنطينة 625 (+12)

ورقلة: 488 (+0)

تيبازة: 461 (+0)

عين الدفلى: 433 (+0)

بجاية: 382 (+7)

باتنة: 362 (+0)

تلمسان: 360 (+1)

المدية: 315 (+4)

الجلفة: 300 (+14)

عنابة: 288 (+0)

تيارت: 282 (+18)

أم البواقي: 281 (+4)

برج بوعريريج: 261 (+2)

الأغواط: 258 (+20)

تيزي وزو: 253 (+4)

المسيلة: 235 (+0)

الوادي: 228 (+17)

بومرداس: 220 (+1)

البويرة: 215 (+10)

معـسكر: 215 (+3)

تبسة: 206 (+16)

بسكرة: 205 (+0)

سكيكدة: 200 (+10)

خنشلة: 195 (+0)

أدرار: 192 (+0)

بشار: 180 (+0)

غرداية: 176 (+4)

مستغانم: 150 (+13)

عين تموشنت: 143 (+1)

سوق أهراس: 133 (+3)

سيدي بلعباس: 132 (+9)

ميلة: 129 (+8)

تيسمسيلت: 125 (+0)

جيجل: 123 (+6)

قالمة: 117 (+5)

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 94 (+5)

البيض: 89 (+0)

غليزان: 81 (+0)

الطارف: 62 (+1)

تمنراست: 59 (+1)

سعيدة: 40 (+0)

تندوف: 28 (+3)

إليزي: 13 (+0)