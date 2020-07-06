سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 463 إصابة جديدة ما يمثل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية، بارتفاع بلغ 22 حالة مقارنة باليوم الذي قبله، أما الوفيات فتم تسجيل 7 وفيات جديدة.

وعليه يصل اجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في بلادنا إلى 16404 أما الوفيات 959 حالة وفاة.

بالمقابل تم تسجيل 392 حالة شفاء جديدة ليصل الاجمالي إلى 11884 ، كما يتواجد حاليا 51 مريضا في العناية المركزة.

وهذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات:

الجزائر (+50 )

والبليدة (+45 )

والجلفة ( +44 )

وسطيف (+39 )

وبسكرة (+35 )

وبومرداس (+32 )