ترأس وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع المدراء الولائيين و الجهويين للتجارة لولاية سطيف و للولايات المجاورة، أسدى خلاله تعليمات بضمان تموين السوق بعد قرار فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية من الولاية لمجابهة وباء كورونا.



و كشفت وزارة التجارة في بيانه لها نشرته على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، أنه اتخذت خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بتقنية التحاضر عن بعد بمقر الوزارة، جملة من الإجراءات الخاصة بضمان تموين السوق في هذه الفترة وفق إجراءات الحجر الصحي التي اقرها والي ولاية سطيف على عدة بلديات من الولاية.



و أوضح البيان أن الوزير أسدى تعليماته فيما يخص تنظيم و تموين الأسواق مرتكزا على نجاح تجربة تموين ولاية البليدة بعد فرض الحجر الصحي الكلي عليها في الأشهر الماضية .



وحسب البيان ذاته تخص هذه التعليمات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لكل موظفي القطاع بالولاية أثناء تأدية مهامهم خاصة في هذا الظرف الصحي وكلف السيد رزيق مدراء التجارة للولايات المجاورة لولاية سطيف بالتكفل بمتابعة عمليات التموين والرقابة للبلديات المجاورة لولاياتهم قصد تخفيف الضغط على مركز الولاية.



كما طلب الوزير من السادة مدراء التجارة للولايات الأخرى بمساعدة الولاية بتنظيم قوافل تضامنية توضع تحت تصرف والي ولاية سطيف، حسب نفس المصدر.