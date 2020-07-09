كشف مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور فوزي بن اشنهو أن الوزارة اتخذت اجراءات احترازية لمضاعفة عدد الأسرة بالمؤسسات الإستشفائية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا حسب الإحتياجات الوطنية وتطورات الوباء.

و أوضح الدكتور بن اشنهو في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن "الوزارة جندت خلال الأيام الأخيرة عددا متزايدا من الأسرة بالمؤسسات الإستشفائية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا"، مذكرا في هذا الإطار بانتقال نسبة شغل الأسرة من 45 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي إلى 65 بالمائة بعد رفعه ببعض الولايات ورفعه جزئيا بأخرى، كما بلغت هذه النسبة بمصالح الإنعاش 35 بالمائة.

وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة "تراقب الوضعية عن قرب" مجندة الوسائل اللازمة من بينها عدد "هام" من الأسرة تماشيا مع تطورات الوباء و حسب الإحتياجات الوطنية. وحذر من جانبه رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية لبوفاريك بولاية البليدة الدكتور محمد يوسفي من إرتفاع عدد الإصابات بعد رفع الحجر الصحي وعدم احترام مواطني بعض الولايات لتدابير الوقائية مما "أدى إلى عدم إستجابة مصالح المؤسسة للطلب الذي فاق قدرة استيعابها"، معربا عن أسفه لإنتشار الفيروس بعدما تم تسجيل استقرار في عدد الإصابات خلال فترة الحجر الصحي.