قال عضو اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا محمد بقاط بركاني، اليوم الخميس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تتواجد حاليا في مفترق الطرق.

كما دعا بقاط إلى تفاعل جميع الأشخاص من اجل توقف انتشار وباء كورونا. ودعا المتحدث لضرورة ايجاد حلول بسرعة للحفاظ على صحة المواطنين.

في نفس السياق يعقد اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جلسة عمل مع الوزير الأول وأعضاء اللجنة العلمية وقادة الأسلاك الأمنية وولاة، العاصمة، بسكرة، وهران، سطيف، رقلة، من المتوقع أن تتمخض عنها قرارات لاحتواء الوضع.