كورونا: رقم قياسي جديد

أخبار الوطن
12 يوليو 2020 () - الخبر
الصورة: حمزة كالي "الخبر"
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سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 483 إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، في المقابل استقر عدد الوفيات في نفس المستوى بتسجيل 7 وفيات جديدة، حسب ما أوردته لجنة متابعة ورصد وباء كورونا.

وعليه يصل اجمالي الاصابات إلى 19195 والوفيات إلى 1011 .

في المقابل تم تسجيل 368 حالة شفاء ليترفع الإجمالي إلى 13743 . كما أحصت اللجنة الوزارية تواجد 58 مريضا في العناية المركزة.

 

وهذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الأخير:

 

وهران +58

البليدة +41

تيزي وزو +41

المسيلة +33

الجزائر +30

غرداية +30

ورقلة  + 24

سطيف + 22

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كورونا

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