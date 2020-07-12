كورونا: رقم قياسي جديد
أخبار الوطن
12 يوليو 2020 () - الخبر
سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 483 إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، في المقابل استقر عدد الوفيات في نفس المستوى بتسجيل 7 وفيات جديدة، حسب ما أوردته لجنة متابعة ورصد وباء كورونا.
وعليه يصل اجمالي الاصابات إلى 19195 والوفيات إلى 1011 .
في المقابل تم تسجيل 368 حالة شفاء ليترفع الإجمالي إلى 13743 . كما أحصت اللجنة الوزارية تواجد 58 مريضا في العناية المركزة.
وهذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الأخير:
وهران +58
البليدة +41
تيزي وزو +41
المسيلة +33
الجزائر +30
غرداية +30
ورقلة + 24
سطيف + 22