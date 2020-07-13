أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة.

وأوضح ذات البيان، أن "موعد الحجر يبدأ من الساعة الرابعة زوالا إلى غاية السادسة صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من يوم غد الثلاثاء 14 جويلية.

ويشمل هذا الإجراء كل من بلديات: بسكرة، سيدي عقبة، أولاد جلال، طولڨة، زريبة الوادي، الدوسن، سيدي خالد، شتمة وعين الناقة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم إقرار التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقف حركة نقل المسافرين والسيارات.