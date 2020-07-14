بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 20216 حالة، منها 527 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت ولاية بسكرة أعلى حصيلة يومية بـ64 حالة، تليها وهران بـ41 حالة، ثم الجزائر العاصمة بـ36 حالة.

إجماليا، أصبحت البليدة أول ولاية تتخطى الـ2000 حالة، حيث تبقى في الصدارة بـ 2007 حالة ات متبوعة بالجزائر العاصمة (1981) ثم سطيف (1855).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 2007 (+23)

الجزائر: 1981 (+36)

سطيف: 1855 (+18)

وهران: 1364 (+41)

قسنطينة 787 (+28)

ورقلة: 683 (+0)

باتنة: 681 (+18)

تيبازة: 644 (+14)

بسكرة: 549 (+64)

بجاية: 491 (+4)

تلمسان: 474 (+9)

الوادي: 453 (+30)

عين الدفلى: 441 (+3)

الجلفة: 417 (+1)

تيارت: 395 (+17)

تيزي وزو: 369 (+26)

المدية: 366 (+4)

خنشلة: 359 (+19)

الأغواط: 354 (+3)

عنابة: 341 (+6)

المسيلة: 338 (+30)

بومرداس: 330 (+29)

أم البواقي: 321 (+0)

تبسة: 320 (+23)

البويرة: 315 (+17)

برج بوعريريج: 285 (+6)

غرداية: 262 (+3)

معـسكر: 243 (+1)

سكيكدة: 239 (+0)

أدرار: 235 (+9)

تيسمسيلت: 203 (+0)

بشار: 199 (+2)

ميلة: 187 (+11)

مستغانم: 184 (+1)

سيدي بلعباس: 178 (+0)

قالمة: 176 (+12)

عين تموشنت: 166 (+0)

سوق أهراس: 161 (+4)

جيجل: 151 (+7)

البيض: 117 (+2)

غليزان: 110 (+0)

نعامة: 108 (+2)

الشلف: 104 (+0)

تمنراست: 84 (+0)

الطارف: 75 (+3)

سعيدة: 49 (+0)

إليزي: 37 (+1)

تندوف: 28 (+0)