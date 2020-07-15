علق مدير القطب التنافسي والناطق الرسمي لشباب بلوزداد توفيق قريشي على قرار "الفاف" باستدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مصير مختلف المنافسات المتوقفة، معتبرا أن الأمور غير واضحة كون هذا القرار يبقي على الغموض.

وقال قريشي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء "وددت لو قرر المكتب الفيدرالي توقيف البطولة نهائيا كونه يمتلك الصلاحيات الكاملة حسب المادة 82، لأننا أمام حالة تسمى بفلسفة تشريعية. هناك أيضا المادة 29 من القانون المتعلق باستدعاء جمعية عامة استثنائية وهذه الأخيرة لا يمكنها في أي حال من الأحوال الفصل في مستقبل البطولة. ولربح الوقت كان من الأفضل توقيف البطولة واستدعاء جمعية استثنائية، والتي ستقرر فيما تبقى الرؤية غير واضحة حول الموسم الحالي ولا حتى المقبل. علينا أن نكون واقعيين".

وتابع قريشي "عدد الإصابات ما يزال في ارتفاع والخطر ما زال يحوم حولنا وسيبقى لوقت أطول. ويستحيل عودة المنافسة في ظل هذه الظروف المعقدة. للأسف نحن ندور في نفس الحلقة".