اعتبر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس أن المكتب الفدرالي اتخذ القرار الحكيم باستدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مصير مختلف المنافسات المتوقفة، فيما يرى رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عز الدين أعراب أن قرار "الفاف" أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.

وقال عبد الناصر ألماس لوكالة الأنباء الجزائر "أظن أن المكتب الفيدرالي اتخذ القرار الحكيم الذي يوحي إلى رغبة 'الفاف' في إشراك جميع الأطراف المعنية للفصل نهائيا في مصير البطولة والجمعية العامة هي السيدة".

وأضاف نفس المتحدث "نحترم أي قرار ينبثق عن هذه الجمعية الاستثنائية، الجميع ينتظر القرار الذي أطال من عمر الإثارة".

من جهته قال عز الدين أعراب لنفس المصدر أن "هذا هو السيناريو الذي تخوفنا منه، ونحن أمام وضع معقد جدا. كان على الفاف تحمل مسؤولياتها".

وتابع رئيس مجلس إدارة الوفاق "الوضع لا يزال غامضا لأن قرار المكتب الفيدرالي يعيدنا إلى نقطة الصفر. إضافة إلى قرار منع التجمعات الذي ما يزال معمول به مما قد يؤجل قرار عقد الجمعية".