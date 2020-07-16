استقبل والي العاصمة، يوسف شرفة، مسيرين من مولودية الجزائر يقودهم عبد الناصر الماس، ليبلغهم بقرار الموافقة على منح قطعة أرضية لعميد الأندية لتشييد مركز تكوين.



الوالي إنتظر مراسلة من وزارة الشباب والرياضة تمنح من خلالها الضوء الأخضر لمنح قطعة الأرض.



وجمع اللقاء بمقر الولاية بالإضافة إلى الوالي ومسيري العميد، مدير أملاك الدولة الذي أبلغ إدارة المولودية أنه يتعين عليهم فقط تسديد حقوق الإستفادة يوم الإثنين المقبل للحصول على عقد الملكية.



وتقع القطعة الأرضية بزرالدة وتتربع على مساحة 2,7 هكتار، وحسب مصدر من المولودية فإن الدراسة التقنية جاهزة كما تم إختيار شركة الإنجاز ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال قريبا.