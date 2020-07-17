أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنها مددت التحذير الخاص بالسفر إلى الخارج لمدة شهر آخر حتى منتصف أوت المقبل، وسط المخاوف بشأن جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أوردته وكالة أنباء "يونهاب" فإن التحذير يوصي المواطنين بعدم السفر إلى الخارج، وسيكون ساري المفعول حتى 19 أوت القادم، ما لم يتم إجراء تمديد إضافي.

ويعد هذا التمديد هو الثالث من نوعه خلال هذا العام، منذ صدور تحذير السفر الأول في شهر مارس الماضي.

وقالت الوزارة إن القرار الأخير اتخذ بناء على تقييم الوضع العالمي الحالي لانتشار (كوفيد-19)، واستمرار الحالات الوافدة المصابة بالمرض.

وقد أبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن 60 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، من بينها 39 إصابة وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي الحالات إلى 13.672 حالة، منذ بداية تفشي المرض في كوريا الجنوبية منتصف جانفي.