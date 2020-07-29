أشارت صحيفة ستريتس تايمز، أن محكمة في سنغافورة غرمت ابن شقيق رئيس الوزراء، لي هسين لونج، بأكثر من 10 آلاف دولار لنشره في فايسبوك تعليقا انتقد فيه حكومة البلاد ونظامها القضائي.

وكتبت الصحيفة المحلية، أن لي شنغ، نجل شقيق رئيس وزراء سنغافورة، كتب في جويلية 2017 أن الحكومة السنغافورية "مثيرة للجدل للغاية ولديها نظام قضائي مطاط"، أي يقبل التأويل. وخلصت المحكمة إلى أن هذا المنشور من طرف ابن شقيق رئيس الوزراء يشكل خطرا يهدد بتقويض ثقة الجمهور في العدالة بالبلاد.

وسيتعين الآن على نجل شقيق رئيس الوزراء في سنغافورة، وفق قرار المحكمة، دفع غرامة قدرها 15 ألف دولار محلي، وهو ما يعادل أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، وإلا سيزج به في السجن لمدة أسبوع.