نفت وزارة التربية الوطنية، إصدار أي قرار متعلق بامتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، وأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن ترويج مثل هكذا معلومات مغلوطة يهدف لتغليط الرأي العام والتأثير على نفسية واستقرار التلاميذ خلال هذه الفترة الحساسة المرتبطة بتحضير الامتحان والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة والتركيز، داعية إلى ضرورة تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي، من خلال الاطلاع الدوري على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللإشارة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، وثيقة منسوبة لوزارة التربية صدرت فيها قرارات بشأن امتحان شهادة البكالوريا، والتي كان أبرزها أن يتم القبول بمعدل يفوق أو يساوي 9/20.